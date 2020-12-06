Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі протягом місяця не було бойових втрат. Хоча наприкінці листопада під Авдіївкою загинув український військовий від кулі снайпера.

Минув 133 день після оголошення режиму припинення вогню. Про це Зеленський заявив на урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє 24 канал.

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За словами Зеленського, під час цього періоду кількість обстрілів зменшилась у 5 разів, бойових втрат – у 10.

У цей же період минулого року в середньому кожні 72 години гинув один наш військовий. Зараз є "тиша", є місяць без убитих і поранених,

– сказав президент.

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