Нещодавно у президента України Володимира Зеленського діагностували коронавірус. Наразі він почуває себе нормально та лікується у "Феофанії", втім, постає питання, хто може взяти на себе роль керманича в тому разі, якщо президента підводить здоров’я.

Окрім Зеленського позитивний результат тесту на COVID-19 отримав голова Офісу президента Андрій Єрмак та голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Сайт 24 каналу розбирався, як за законом розподіляються обов’язки серед владної верхівки у форс-мажорних ситуаціях.

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Хто може виконувати обов'язки президента

Насправді у таких припущеннях немає нічого страшного. Адже в інших країнах до таких ситуацій ставляться досить серйозно. Наприклад, у США в Конституції чітко прописаний порядок переходу владних повноважень на випадок хвороби першої особи.

Від президента у такому випадку влада переходить до віце-президента, як спікера сенату, потім до спікера палати представників, третій на черзі державний секретар і ланцюг закриває міністр оборони, – каже Андрій Мартинов, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України.

Він пояснив, що Конституція України передбачає не такий довгий ланцюг безперервності влади. Якщо президент не може виконувати обов'язки його функції має виконувати голова Верховної Ради – Дмитро Разумков, який також зараз хворіє. Але голова парламенту зміг би керувати країною лише тимчасово, поки не проведуть позачергові вибори президента. Відповідну постанову про це також ухвалює Верховна Рада.

"Далі нічого не прописано. За логікою речей наступним має бути голова уряду. Але у фіксації послідовності посадових осіб, які один за одним мають виконувати обов'язки глави держави українське конституційне право потребує доопрацювання", – додав Мартинов.

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Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", пояснює, що наша Конституція не передбачає повноцінного делегування обов'язків президента комусь іншому. Президент виконує свої повноваження безперервно, без вихідних і святкових днів, без можливості делегувати будь-кому власні повноваження, протягом усього терміну здійснення повноважень.

Єдиний спосіб замінити президента будь-ким – це або добровільне складання ним повноважень, тобто відставка, або імпічмент, або смерть. У такому разі виконувати його повноваження буде голова Верховної Ради. Якщо ж не зможе цього робити чинний голова ВРУ, тобто Разумков, його теж можна легко замінити, значно простіше, ніж чинного президента, благо для цього є 450 варіантів, адже очолити парламент може будь-який народний депутат, – каже Сінченко.

Чи можуть президента визнати недієздатним

У Конституції прописано, що достроково повноваження президента припиняються в чотирьох випадках:

відставки;

неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

усунення з поста в порядку імпічменту;

смерті.

Щоправда, визнати президента недієздатним також не надто легко. Неспроможність виконання своїх обов'язків через хворобу, відповідно до статті 110 Конституції України має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду – за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку. Про це розповів Микола Мельник з аналітичної групи "Левіафан".

Це доволі тривала процедура, яку ініціює парламент, і, навряд чи, зараз Разумков на це піде, адже відверто фактичних підстав для цього немає, – зазначив Мельник.

Микита Жуков, Голова Комітету Асоціації правників України з конституційного права, додає, що з метою недопущення можливих зловживань, спроби повалення конституційного ладу, захоплення влади, передбачений досить складний механізм за участю декількох суб’єктів, наслідком якого стає дострокове припинення повноважень президента.

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Траплялись в Україні і екстраординарні випадки та шляхи їх вирішення. Так, 22 лютого 2014 року Верховною Радою України було прийнято Постанову про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України.

Екстраординарність рішення полягає у тому, що повноваження президента України Януковича були припиненні не за тими виключними підставами, що передбачені у статті 108 Конституції України, – зазначив Жуков.

Що не зможе робити в.о. президента

У Конституції сказано, що голова Верховної Ради України в період виконання ним обов’язків президента не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції.

Розшифруємо, що ж це означає. Так, в.о. президента не зможе: