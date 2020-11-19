Президент Володимир Зеленський вважає, що креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України. За його словами, через пандемію коронавірусу вона і ніколи не була так на часі, як зараз.

Докладніше про заяву Зеленського щодо креативної економіки

Як зауважив український президент, через пандемію коронавірусу креативна економіка ніколи ще не була так на часі, як зараз. Про це він зазначив у відеозверненні на міжнародному форумі "Креативна Україна". Захід транслювали в ютубі.

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Пандемія вимагає системного підходу, враховуючи можливі ризики, критичне ставлення до розбурханого інформаційного простору, гнучкість і творчість, щоб знаходити нестандартні рішення, здатні врятувати світ,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що креативність – це не про розваги. Фундаменти креативної економіки – це розуміння використання ресурсів, уміння капіталізувати талант, інтелект, майстерність і продавати всій планеті актуальні рішення як у культурі, так і в медицині. Також це можливості для самореалізації.

За словами Зеленського, в 2020 році в Україні запустили багато ініціатив на підтримку:

українських креативних індустрій,

розвитку туристичної інфраструктури,

відновлення культурних пам'яток у межах "Великої реставрації",

створення ефективних хабів у регіонах України.

"Креативні індустрії – це про зв'язки, вони поєднують у собі різні сектори, різні матеріали, різні формати, напрями, культурне та економічне, традиційне та сучасне, кустарне та інноваційне, минуле та майбутнє", – переконує президент.

У цьому контексті він відзначив, що вироби карпатських майстринь лягають в основу київських фешн-колекцій, а харківський художник розвиває концепцію виставки мурального живопису з книги івано-франківського письменника.

Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України, для цього в нас є талановиті люди, унікальний культурний ресурс, спадщина. Зараз креативні індустрії нагадують фенікса, що постає з попелу сильним і адаптованим до нового життя. А держава зробить усе, аби ця реальність для креативних індустрій була комфортною, а умови максимально сприятливими,

– констатував Зеленський.

Водночас очільник держави висловив думку, що креативна економіка посилює провідні економіки світу, що створюють високу додану вартість та робочі місця. Крім того, розвиває міста, генерує оригінальні змісти та сенси.

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Коротко про міжнародний форум "Креативна Україна"