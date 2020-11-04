Очільник України Володимир Зеленський 4 листопада скасував посаду першого заступника голови Офісу Президента. Крім того, глава держави вніс ще деякі зміни до структури ОП.

Рішення Зеленського про ліквідацію посади набирає чинності 4 листопада. Про це йдеться в указі президента.

До теми Надто м’який: в Офісі Президента пояснили звільнення Трофімова

Про що указ Зеленського

Посаду помічника президента замінять на першого помічника президента.

В Офісі Президента створять Службу державного протоколу та церемоніалу та Службу моніторингу та управління ризиками.

Крім того, запрацює Директорат з питань регіональної політики.

Зеленський звільнив першого заступника ОП

4 листопада першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова звільнили з посади. За даними ЗМІ, все тому, що у нього нібито не склалися стосунки із главою ОП Андрієм Ярмаком.

Водночас радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що Трофімова звільнили, бо він не зумів справитися у регіональному модеруванні: "дещо м'якуватий для того, щоб жорстко модерувати регіональні історії".

За його словами, звільнення першого заступника не покарання від президента, а спроба перебудувати команду напередодні серйозніших викликів.

Зауважимо, попри звільнення Трофімов і надалі працювати в Офісі Президента. Зокрема, Зеленський призначив його своїм позаштатним радником.