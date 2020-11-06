Президент України Володимир Зеленський 5 листопада розмовляв телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном. Мовилося про теракти у Франції, коронавірус, Донбас та прогрес у виконанні домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки" 2019 року.

Зеленський і Макрон поговорили телефоном

Президенти України й Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон розмовляли телефоном 5 листопада. Про результати розмови розповіли у пресслужбі глави держави та сам Зеленський у твіттері.

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Передусім Зеленський висловив співчуття французькому народу через нещодавні терористичні атаки та загибель людей. Далі президенти говорили про пандемію COVID-19.

Про коронавірус

Зеленський підтримав ініціативу Макрона щодо виробництва стратегічних товарів медичного призначення та обладнання у Європі. За його словами, Україна готова залучити до процесу власні підприємства – "виробників захисних масок, халатів та дезінфекторів".

Про війну на Донбасі

Президенти обговорили, у якому стані перебуває процес виконання домовленостей грудневого 2019 року саміту "нормандської четвірки".

Перемир'я – найдовше за час війни

Зеленський наголосив, що від 27 липня триває режим припинення вогню. І це попри регулярні провокації з боку незаконних збройних формувань. Жертв серед цивільних не було за цей час, але 2 українських військових загинули.

Не всі домовленість виконуються

Президент України зауважив, що багато домовленостей лідерів "нормандської четвірки" досі не виконуються. Наприклад, так і не надали доступу Червоному Хресту та ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Новий саміт у нормандському форматі

Макрон підтримав Зеленського у тому, щоб перемовини лідерів країн "нормандської четвірки" відбулися якнайшвидше. Французький лідер запевнив, що Україна може розраховувати на його сприяння у процесі закінчення війни.

Радий, що @EmmanuelMacron погоджується, що зустріч #N4 треба провести якнайшвидше. Україна неухильно виконує Паризькі домовленості та вже готова відкрити 2 КПВВ на лінії розмежування. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 5, 2020

Про конституційну кризу в Україні

Президенти обговорили ситуацію навколо рішень Конституційного Суду України. Макрон сказав, що вважає важливими українські реформи. Та деякі з них потребують рішучості й мудрості. Зеленський запевнив, що Україна зробить усе можливе задля збереження антикорупційної архітектури.

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Наостанок Еммануель Макрон зазначив, що дотримає слова й відвідає Київ, щойно це стане можливим.