В ситуації з КСУ і ОАСКом політичний інтерес Зеленського прямо збігається з інтересом України.

Мета КСУ та ОАСК (і Медведчука та Коломойського, які стоять за цими судами) – зацементувати президента України, як другорядну пішку. І показати всім, хто є справжньою владою в країні.

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Якою мала би бути відповідь президента України?

Різка відсіч потворам в мантіях та іншій російській агентурі (і шоблі Коломойського надодачу).

1. Ліквідація ОАСКу

Вчора після розгляду петиції про ліквідацію ОАСК президент розпочав консультації з ВРП. Це хороший початок і перший крок до ліквідації суду, який став символом суддівської корупції та безкарності.

Зеленському важливо довести справу до кінця. Очевидно, що ВРП спробує заблокували цей процес.

Однак, закон не зобов'язує президента отримати погодження ВРП, а лише провести консультації. Тому після дотримання цієї формальної процедури, Зеленський може подати законопроект про ліквідацію ОАСКу.

2. Перезавантаження Конституційного Суду України

Якщо президент цього не зробить, то перестане бути гравцем у принципі. Всі розумітимуть, що говорити треба з Медведчуком, Коломойським, Тупицьким, Бойко, ба навіть Вовком, бо рулять процесом вони, а не президент.

Поясню цю політичну логіку максимально зрозумілим прикладом. Якщо в твоєму дворі хтось плює тобі в обличчя (ще й при всіх), то єдиний варіант дій – одразу бити у відповідь.

При чому бити важливо в ніс, щоб було багато крові, яка злякає інше бидло. Інакше все це бидло буде плювати тобі в лице щодня. І це правило однакове, що для Криворізьких дворів, що для Печерських пагорбів.

Це загалом універсальне політичне правило. В Західних демократіях воно теж, до речі, є одним з базових. Там просто форма ударів інша, але суть та сама.

Зеленський, схоже, зрозумів, що і КСУ, і ОАСК харкає в обличчя всій країні, а особливо йому особисто.

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Тому в нього просто немає іншого вибору, як бити в ніс на очах всього світу. Гарантую, що весь Світ це підтримає. За виключенням, хіба що Кремля.

Скажу вам більше, якщо Зеленський це зробить, я буду першим, хто підставить йому плече. Принаймні в цьому.