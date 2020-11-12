КСУ скасував низку антикорупційних положень українського законодавства. Тепер Президент України Володимир Зеленський має законодавчі підстави для розпуску Конституційного Суду, як вважає представник глави держави у КСУ Федір Веніславський.

Володимир Зеленський має право розпустити Конституційний Суд. Про це представник президента в КСУ Федір Веніславський говорив "Радіо Свобода" 11 листопада.

До слова У Зеленського заявили, що мали текст скандального рішення КСУ ще до його оприлюднення

Він звернув увагу на "попередню діяльність Конституційного Суду України з питань повноважень президента". Зокрема, на ухвалу КСУ від 8 травня 1997 року.

У цій ухвалі КСУ сказав, що президент має безпосереднє право втручатися в кризові ситуації й діяти відповідно до тих викликів, які виникають у державі й суспільстві, щоб забезпечити державний суверенітет, нацбезпеку, громадський порядок і права людини,

– заявив Веніславський.

На його думку, рішення Конституційного Суду про скасування низки антикорупційних положень українського законодавства – яскравий приклад саме такої кризової ситуації. Тож Зеленський має право розпустити КСУ:

"Абсолютно очевидно, що КСУ діяв усупереч інтересам держави й суспільства, чим він фактично закреслив свою власну легітимність. Тому президентські дії були абсолютно адекватні".

Ініційований Зеленським законопроєкт про розпуск чинного складу КСУ та визнання його рішення про скасування низки антикорупційних положень українського законодавства нікчемним Веніславський цілком підтримує.

Коротко про конституційну кризу в Україні

27 жовтня КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ про покарання за декларування недостовірної інформації, ухвалив і кілька інших скандальних рішень. На думку суддів, антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.

НАЗК заявило, що КСУ діяв у власних інтересах, бо щодо низки суддів розслідували якраз ймовірне недостовірне декларування. 30 жовтня Зеленський запропонував розігнати КСУ й обрати новий склад суддів. У КСУ ж вважають всі ці події спробою конституційного перевороту.

Варто знати Рада не повинна скасовувати повноваження КСУ: у "Слузі народу" пояснили причину