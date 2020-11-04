Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що президент Володимир Зеленський повинен розпустити Верховну Раду, якщо партія не підтримуватиме його ідеї. У такому разі рішення глави держави буде обґрунтованим.

Водночас сам Арахамія готовий до дострокових парламентських виборів. Про це 4 листопада політик заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Я переконаний, що він (Зеленський – 24 канал) повинен перезавантажити Верховну Раду, якщо буде системне нерозуміння президента його власною фракцією. Мені здається, повністю буде зрозуміла поведінка в цьому процесі, цілком зрозуміла стратегія,

– сказав Арахамія.

Що про розпуск Ради говорив Зеленський

Раніше президент Зеленський заявив, що хоче, аби парламент працював на державу. Однак, якщо в країні виникне політичний колапс через неможливість дійти згоди щодо законопроєкту по Конституційному Суду, можливий і розпуск ВР.

Зокрема, Зеленський наголосив, що найперше на ліквідацію парламенту можуть вплинути конфлікти у партії "Слуга народу".

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Чому можуть розпустити парламент

Все через скандальне рішення Конституційного Суду 27 жовтня про скасування кримінальної відповідальності за неправдиві дані в е-деклараціях посадовців. У відповідь на це Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КС та визнати його рішення нікчемним.

Така ініціатива президента розділила нардепів. Дехто підтримує Зеленського, а інші навпаки засуджують.