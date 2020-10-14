Питання історичної пам'яті між Україною та Польщею як питання політичне – знято. Його обговорюватимуть фахівці-історики, а не політики. Таку позицію озвучив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда 13 жовтня поспілкувалися з українським та польським журналістам в Одесі. Частину розмови опублікував Офіс Президента.

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Під час зустрічі сторони зачепили одне з гострих питань у стосунках України та Польщі – питання відмінностей у сприйнятті тих чи інших історичних подій. З цього приводу Володимир Зеленський сказав таке:

В історії стосунків країн було те, що подобається або не подобається Україні, було й те, що подобається або не подобається Польщі. Але "це питання повинні розв'язувати професіонали – не політики".

Тому важливо, що сьогодні, як політичне питання, питання історичної пам'яті знято повністю,

– наголосив Зеленський.

І додав, що і він, і польський президент Дуда є "дуже відкритими" у питанні історичної пам'яті. Лідери країн, за словами Зеленського, є реалістами, отже й домовилися "пройти всі ці питання".

"Ми сусіди й будемо сусідами назавжди", – виокремив український президент.

Тож у майбутньому між Україною та Польщею жодних історичних суперечок не повинно бути.

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда перебуває в Україні протягом 11 – 13 жовтня з офіційним візитом. Він відвідав Київ та Одесу.

Саме в Одесі відбувся українсько-польський економічний форум, у якому взяли участь приблизно 50 українських та 30 польських компаній.

Я не побачив сьогодні жодного моменту, фундаментальної напруги, які б розділяли наші країни,

– сказав Володимир Зеленський за підсумками дня.