У ЗМІ з'явилась інформація, що першого заступника глави ОПУ Сергія Трофімова можуть звільнити. Його політичне майбутнє нібито "висить на волосині". Всю цю ситуацію "тримають" лише особисті відносини із Зеленським. В іншому випадку – Трофімова вже б не було в ОП.

Таку інформацію опублікувало видання "Українська правда" з посиланням на особисті джерела у фракції "Слуга народу", Кабміні та Офісі Президента. Зазначимо, Трофімов відповідає на Банковій за регіональну політику і є експродюсером студії "Квартал 95".

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Не склалися стосунки з Єрмаком, – ЗМІ

У виданні пояснили, що у Трофімова не склалися стосунки з главою ОПУ Андрієм Єрмаком. Це сталось ще у травні, коли Трофімов в одному з інтерв'ю заявив, що хоче стати наступним керівником Офісу замість Єрмака. Також він тоді запевнив, що скандальні "плівки Єрмака" були дуже вразливим ударом для Зеленського.

Радника Єрмака запитували, чи можуть звільнити Трофімова. Він відповів, що оцінку йому може дати лише президент разом з Єрмаком та Шефіром. Джерела "Української правди" повідомили, що у приватних розмовах Єрмак досить роздратовано і з насмішкою відгукувався про це інтерв'ю.

► Єрмак про ймовірне звільнення заступника

Сам Єрмак запевнив, що в Офісі Президента взагалі не готуються до кадрових змін. "Звісно, ви можете придумати будь-які інші варіанти відповідей, підписавши їх "джерелом у владі", як це часто бувало. Але станом на сьогодні це так", – сказав голова ОП.

Однак відомо, що у голови ОП є і серйозна претензія до Трофимова. Йдеться про нібито провал регіональної політики напередодні місцевих виборів. Політтехнолог Михайло Подоляк зауважив, що "перший заступник повинен бути жорсткішим, чітко розуміти функціонал губернаторів".