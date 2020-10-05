Боротьба з корупцією є одним із пріоритетів президента Володимира Зеленського. Однак ці питання вирішити не так легко, тим більше, що вони не зникають.

У Державному департаменті США пишаються співпрацею з Україною. Про це під час онлайн-дискусії YES 2 жовтня заявив заступник держсекретаря США Стівен Біґен.

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Посадовець наголосив, що корупція залишається одним з головних викликів, які наразі постали перед Україною. На думку Біґена, подолати її можна виключно спільними зусиллями.

Президент Зеленський надає цьому питанню високий пріоритет, проте ці питання вирішити не так легко, і вони не зникають. Ми всі маємо докласти спільних зусиль разом з українським народом, аби відвернути проблему,

– наголосив Біґен.

Що відомо про візит Біґена до Києва

Посадовець розповів, що під час нещодавнього візиту в Київ обговорив з високопосадовцями стан реформ в Україні. Окрім того, Біґен зустрівся з представниками неурядових організацій, залучених до боротьби з корупцією. Наразі він досить оптимістично налаштований щодо майбутнього України.

Що кажуть у держдепі США про співпрацю з Україною