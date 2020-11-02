Президент України Володимир Зеленський перед засіданням фракції "Слуги народу" надіслав депутатам звернення щодо важливості розгляду законопроєкту, який стосується Конституційного Суду. Глава держави заявив, що в житті виникають моменти, коли потрібно робити складний, але обов'язковий вибір.

Аудіозвернення Володимира Зеленського отримало видання "Лівий берег" з власних джерел у "Слузі народу". Президент пояснив, що звертається до депутатів саме в такий спосіб, оскільки немає часу говорити з кожним з них особисто.

До слова Чи підтримують депутати законопроєкт Зеленського про КСУ: позиція "Слуги народу"

Є ситуації, коли не можна просто відсидітися й вдати вигляд, що мене це не стосується. Дивна поведінка суддів у лічені години поставили країну на межу катастрофи,

– заявив глава держави.

За його словами, нині в України є три можливі сценарії розвитку подій – або країна буде знову втягнута в кривавий хаос, або держава, як система прозорих правил, припинить своє існування, або нарешті стане потужною політичною силою.

"Скажу відверто: сьогодні мене особисто, як і кожного з вас, чекає останній бій – проти всього того, що повинно піти, зникнути, розчинитися в історії. Проти того, що не повинно заважати простим людям жити по справедливості", – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що він особисто, а також і депутати владної партії, прийшли на заміну старій політиці, були надією на зміни й обіцяли бути іншими. Він спрогнозував, що депутатам будуть обіцяти багаті привілеї і спокушати грошима.

Це ж традиція старої України – вирішувати щось під столами. Ламати й спокушати вас будуть навіть деякі депутати нашої фракції, на жаль. Проте дозволю нам усім дещо нагадати: згадайте, як усе починалося, як мало хто вірив, а ми бралися за руки і йшли проти старої системи, проти традицій,

– заявив глава держави.

Він підкреслив, що в кожного депутата може бути своє бачення щодо того, в який бік потрібно рухатися, але зараз вони повинні разом показати, що є єдиною партією.

"Невже ви не бачите, що інші партії, які ще вчора повинні були піти в небуття, нині стоять і сміються? Може, доведемо, що ми набагато сильніші – тут і зараз візьмемо це", – закликав Зеленський.

Він закликав свою партію до жорстких рішень по Конституційному Суду – обов'язково й це не прохання. Мовляв, жодних прохань не може бути, коли знищують твої цінності.

Резюмуючи, він закликав депутатів підтримати його законопроєкт щодо розпуску КСУ. Мовляв, у протилежному разі влада отримає протистояння на вулицях.

Що пропонує Зеленський: