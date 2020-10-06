Курсантів та офіцерів, які загинули в авіакатастрофі Ан-26, президент Володимир Зеленський посмертно нагородив медалями. В Офісі Президента наголосили, що загиблі герої самовіддано служили українському народові та зразково виконували свій військовий обов'язок.

Нагороду також отримає і В'ячеслав Золочевський – єдиний вцілілий курсант, повідомляє пресслужба Офісу Президента. Зверніть увагу У Харкові попрощалися із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 військовими: фото, відео Медаллю "За військову службу Україні" Зеленський нагородив: Андрущенка Дмитра Романовича (посмертно) — молодшого сержанта;

Бойка Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата;

Булія Ростислава Володимировича (посмертно) — солдата;

Вільхового Віталія Богдановича (посмертно) — солдата;

Добреліо Дмитра Денисовича (посмертно) — капітана;

Донця Дмитра Євгеновича (посмертно) — солдата;

Дудлу Артема Михайловича (посмертно) — солдата;

Зибюка Костянтина Олеговича (посмертно) — солдата;

Золочевського В’ячеслава Віталійовича— солдата;

Іванова Євгенія Сергійовича (посмертно) — прапорщика;

Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) — майора;

Клевця Олександра Олександровича (посмертно) — солдата;

Козаченка Олега Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта;

Корчовського Романа Олександровича (посмертно) — старшого сержанта;

Матвійчука Богдана Миколайовича (посмертно) — солдата;

Микитченка Миколая Анатолійовича (посмертно) — сержанта;

Мсуя Ашрафа Азізовича (посмертно) — старшого лейтенанта;

Олабіна Володимира Вадимовича (посмертно) — солдата;

Остапенка Олексія Георгійовича (посмертно) — капітана;

Померанцева Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата;

Роспотнюка Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата;

Скоробогатька Євгена Івановича (посмертно) — старшого солдата;

Скочкова Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата;

Студінського Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата;

Хом’ячука Максима Володимировича (посмертно) — солдата;

Шеремета Руслана Едуардовича (посмертно) — солдата;

Широчука Олега Миколайовича (посмертно) — прапорщика. Що відомо про авіакатастрофу Ан-26 25 вересня військовий літак Ан-26 Збройних сил України розбився поблизу Чугуєва на Харківщині.

Внаслідок трагедії загинули 26 осіб: 7 офіцерів та 19 курсантів.

Вижити вдалося лише одному курсантові – В'ячеславу Золочевському. Наразі він перебуває у лікарні.

6 жовтня у Харкові попрощалися із загиблими героями.

Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу