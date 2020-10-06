Зеленський посмертно нагородив героїв, які загинули в авіакатастрофі Ан-26
Курсантів та офіцерів, які загинули в авіакатастрофі Ан-26, президент Володимир Зеленський посмертно нагородив медалями. В Офісі Президента наголосили, що загиблі герої самовіддано служили українському народові та зразково виконували свій військовий обов'язок.
Нагороду також отримає і В'ячеслав Золочевський – єдиний вцілілий курсант, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Медаллю "За військову службу Україні" Зеленський нагородив:
- Андрущенка Дмитра Романовича (посмертно) — молодшого сержанта;
- Бойка Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата;
- Булія Ростислава Володимировича (посмертно) — солдата;
- Вільхового Віталія Богдановича (посмертно) — солдата;
- Добреліо Дмитра Денисовича (посмертно) — капітана;
- Донця Дмитра Євгеновича (посмертно) — солдата;
- Дудлу Артема Михайловича (посмертно) — солдата;
- Зибюка Костянтина Олеговича (посмертно) — солдата;
- Золочевського В’ячеслава Віталійовича— солдата;
- Іванова Євгенія Сергійовича (посмертно) — прапорщика;
- Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) — майора;
- Клевця Олександра Олександровича (посмертно) — солдата;
- Козаченка Олега Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта;
- Корчовського Романа Олександровича (посмертно) — старшого сержанта;
- Матвійчука Богдана Миколайовича (посмертно) — солдата;
- Микитченка Миколая Анатолійовича (посмертно) — сержанта;
- Мсуя Ашрафа Азізовича (посмертно) — старшого лейтенанта;
- Олабіна Володимира Вадимовича (посмертно) — солдата;
- Остапенка Олексія Георгійовича (посмертно) — капітана;
- Померанцева Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата;
- Роспотнюка Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата;
- Скоробогатька Євгена Івановича (посмертно) — старшого солдата;
- Скочкова Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата;
- Студінського Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата;
- Хом’ячука Максима Володимировича (посмертно) — солдата;
- Шеремета Руслана Едуардовича (посмертно) — солдата;
- Широчука Олега Миколайовича (посмертно) — прапорщика.
Що відомо про авіакатастрофу Ан-26
- 25 вересня військовий літак Ан-26 Збройних сил України розбився поблизу Чугуєва на Харківщині.
- Внаслідок трагедії загинули 26 осіб: 7 офіцерів та 19 курсантів.
- Вижити вдалося лише одному курсантові – В'ячеславу Золочевському. Наразі він перебуває у лікарні.
- 6 жовтня у Харкові попрощалися із загиблими героями.
Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу