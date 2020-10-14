Президент Володимир Зеленський у День захисника України вручив державні нагороди працівникам Міністерства внутрішніх справ. Ордени та медалі отримали поліцейські, прикордонники, рятувальники та нацгвардійці.

Урочистості відбулися 14 жовтня у Маріїнському палаці в Києві. Нагороди отримали 8 працівників МВС. Про це повідомили в пресслужбі МВС. Цікаво Пошана українським воїнам: як інші країні вітають Україну з Днем захисника – фото, відео За вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України, за мужність та професіоналізм президент нагородив: Полковника Олександра Рибака – орденом Данила Галицького. Під його керівництвом встановили причетних до участі в незаконних збройних формуваннях російських окупаційних військ.

– орденом Данила Галицького. Під його керівництвом встановили причетних до участі в незаконних збройних формуваннях російських окупаційних військ. Прапорщика Володимира Сіталова – медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня. У 2014 році під час обстрілу Луганського прикордонного загону він знищував спеціальну техніку зв’язку та матеріальні носії секретної й службової інформації бойовиків.

– медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня. У 2014 році під час обстрілу Луганського прикордонного загону він знищував спеціальну техніку зв’язку та матеріальні носії секретної й службової інформації бойовиків. Підполковника Юрія Роя – медаллю "За військову службу Україні". Службовець вивів групу із засідки противника у селі Новоіванівка Донецької області.

– медаллю "За військову службу Україні". Службовець вивів групу із засідки противника у селі Новоіванівка Донецької області. Майора Євгенія Пишного – медаллю "За військову службу Україні". Він неодноразово брав участь в контрдиверсійній та контрснайперській боротьбі з окупантами.

– медаллю "За військову службу Україні". Він неодноразово брав участь в контрдиверсійній та контрснайперській боротьбі з окупантами. Підполковника поліції Юрія Кузьменка – медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня. За час його перебування на посаді значно зменшився рівень злочинності.

– медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня. За час його перебування на посаді значно зменшився рівень злочинності. Капітана поліції Станіслава Славгородського – медаллю "Захиснику Вітчизни". У складі батальйону він припинив рейдерське захоплення сільгосппідприємства "Маяк".

– медаллю "Захиснику Вітчизни". У складі батальйону він припинив рейдерське захоплення сільгосппідприємства "Маяк". Старшого лейтенанта Валентина Токмакова – орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Впродовж першої половини 2020 року працівник ДСНС врятував семеро людей.

Працівників МВС нагородили державними відзнаками / Фото МВС

Нагороди для працівників відомства / Фото МВС

Зеленський нагородив рятувальників / Фото МВС

У День захисника України президент нагородив працівників МВС / Фото МВС