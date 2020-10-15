Що не так з питаннями, які хоче винести на всеукраїнське опитування президент Володимир Зеленський – у програмі "69" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

Також цю тему в ефірі 24 каналу прокоментувала Марія Золкіна, політична аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Довічне ув'язнення за корупцію

На думку Солонтая, цим питанням Зеленський хоче підкреслити свої наміри подолати корупцію. Адже він досі не фігурував у жодних корупційних скандалах. Тож намагається нагадати своє передвиборче гасло. Мовляв, поки ще не саджає, але пробує та докладає зусиль.

Понад 50% корупціонерів або були виправдані, або відбулися штрафами. Ті, хто опинилися за ґратами, отримали невеличкі терміни. Звичайно, люди б хотіли, аби вони сіли надовго та всі. Тому вони так і відповідатимуть,

– вважає експерт.

Він також наголосив, що для України, аби рухатися далі та бути європейською державою, без подолання корупції розв'язання всіх інших проблем має значно менше значно значення.

"Ми зневірені в тому, що хтось коли-небудь взагалі цю корупцію буде додати. А Зеленський нагадує це питання та наривається на одну дуже велику міну. З точки зору виборів він зараз мобілізує всіх та потягне голоси. Але це – останній постріл", – переконаний Солонтай.

Адже вже після місцевих виборів 25 жовтня президента питатимуть, чого йому ще не вистачає для боротьби з корупцією. Мовляв, ві вже все має для цього, навіть всеукраїнське опитування.

Про легалізацію канабісу в медичних цілях

На думку Солонтая, це питання орієнтоване, аби залучити молодих виборців на дільниці. Адже саме молодь найбільше не ходить на місцеві вибори. У цій темі є суб'єктивна сторона (безвідповідальність, зокрема, молодих людей) та об'єктивна – вони ще не знають, в якій громаді житимуть.

Для того, аби притягнути молодих виборців, це питання розглядається як таке, яке мають оголосити. Питання мобілізаційне для молоді, але відлякує старших,

– зауважив він.

Політичний експерт пояснив: саме через це його вирішили "закинути" зараз в інформаційний простір неофіційно, аби подивитися, якою буде реакція суспільства.

Про скорочення кількості нардепів до 300

Солонтай наголосив: кількість депутатів, які справді є народними, значно менша ніж 450. Зараз таких приблизно 70 – 90, у минулому скликанні було 40 – 50, у позаминулому – ще менше. Йдеться про тих, які спілкуються з людьми, розробляють законопроєкти, працюють в округах.

Більшість не займаються депутатською роботою. Значок нардепа мають, а нардепами не працюють. Тобто насправді ми маємо дуже повільний розвиток парламентаризму,

– зазначив він.

Й додав: має значення не так те, буде їх 300 чи 450, як те, щоб у Раді нарешті з'явилося хоча б 150 – 200 парламентарів. Адже таких народних обранців, які вміють розділяти поняття парламенту та партійних інтересів Україні треба більше.

Про створення вільної економічної зони на Донбасі

Вільну економічну зону потрібно створювати не лише на Донбасі, а на всій території України. В інакшому випадку це може створити нерівність між громадами.

Багатьом містам потрібно надати інструменти для економічного розвитку, аби місцеві громади могли "піднятися", зауважив Солонтай. Чому вільна економічна зона лише на Донбасі – це погано: читайте тут.