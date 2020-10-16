Раніше Володимир Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування під час місцевих виборів. Президент України вже називав перші два питання, які поставлять українцям 25 жовтня. Якими будуть інші три питання – читайте далі.

Як раніше казав президент, усі питання стосуватимуться того, що "найбільше хвилює українців". Ще три питання Зеленський розкрив на своїй сторінці у телеграмі.

Важливо Всеукраїнське опитування Зеленського: в ОПУ підтвердили усі 5 питань

Питання Зеленського:

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Зеленський закликав українців приходити на дільницю та висловити свою думку.

25 жовтня ми покажемо, що цей механізм має право на існування. І ніщо не заважає нам щомісяця чи навіть щотижня говорити про важливе та дізнаватися твою думку,

– зазначив президент.

Він також додав, що українці можу сформулювати свої питання. Для цього треба написати їх у коментарях під відео Зеленського на офіційних сторінках президента.

Зеленський озвучив усі питання до українців: дивіться відео

Всеукраїнське опитування 25 жовтня: головне

Всеукраїнське опитування відбудеть в один день з місцевими виборами, тобто 25 жовтня. Юридичної сили таке опитування не матиме.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, як інші представники влади, не дав чіткої відповіді на питання щодо фінансування опитування.

А нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук зауважила, що вже є законопроєкти щодо деяких питань.



Всеукраїнське опитування 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу