Наразі президент Володимир Зеленський не може чесно відповісти, коли закінчиться війна на Донбасі. Однак він переконаний, що мусить знайти відповідь.

Зеленський досі вірить, що зможе провести фундаментальні зміни в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Politico Europe, повідомляє Офіс Президента.

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Зеленський пояснив, чому не може назвати дату

Президент зізнався, що одні матері загиблих воїнів питають, коли він закінчить російсько-українську війну, а інші – закликають "піти війною на Донбас", щоб довести: наші хлопці загинули не просто так. Обидва погляди Зеленський називає різним формулюванням одного й того самого болю.

Я їм не брешу, але я повинен знайти відповідь. У мене немає чесної відповіді, що, наприклад, 31 числа 21-го року я точно закінчу війну, і ми повернемо наші території. Але вони чекають на відповідь, вони не хочуть чути від президента, що він невпевнений, чи не знає, чи вагається,

– зізнався Зеленський.

Зеленський про діалог з Путіним

Український лідер наголосив, що без переговорів з Росією зупинити війну на Донбасі буде нереально.

"Якщо ми не будемо говорити з Президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території", – зауважив Зеленський.

Окремим кейсом у війні з Росією, на думку Зеленського, є підтримка західних партнерів.