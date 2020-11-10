Володимир Зеленський 10 листопада провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Політики обговорювали теми "нормандської четвірки". Крім того, Зеленський попросив розширити доступ України до вакцини проти коронавірусу,

Президент України у розмові з Ангелою Меркель заявив про важливість підтримки Німеччиною та Францією мирних ініціатив України. Про це Зеленський написав у твіттері.

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Про зустріч у нормандському форматі

Володимир Зеленський наголосив, що важливо продовжувати переговори "нормандської четвірки".

Був дуже радий чути канцлера Меркель. Україна вдячна Німеччині й Франції за підтримку наших мирних ініціатив. Важливо продовжувати переговори у "нормандській четвірці",

– написав президент.

Зауважимо, що зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада. Вона відбудеться в онлайн форматі через несприятливу ситуацію з COVID-19. Як пояснив Зеленський, на наступній зустрічі радники "нормандської четвірки" мають проговорити всі кроки на майбутнє.

Про COVID-19 у Німеччині

Також Зеленський побажав Німеччини успішної боротьби з коронавірусом. Президент України звернувся до Меркель з проханням щодо розширення доступу України до вакцини проти коронавірусу, яка наразі розробляється в межах міжнародного фонду COVAX.

Ми вітаємо прорив, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини проти коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина,

– зазначив Зеленський.

Сторони домовилися про подальшу координацію зусиль для подолання наслідків пандемії. Наостанок Меркель побажала Зеленському здоров'я та якнайшвидшого одужання від COVID-19.

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