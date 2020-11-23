Президент Володимир Зеленський одужав від коронавірусу. Український лідер наголосив, що вже повернувся на роботу в Офіс Президента.

Наразі у президента температура – 36,6. Про це Зеленський розповів у своєму телеграм-каналі.

Зауважимо Глава Офісу Президента Андрій Єрмак одужав від COVID-19

Президент подякував українцям, які турбувалися за його здоров'я. Він зауважив, що "сам є позитивним", оскільки тест – негативний.

Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов'язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію,

– наголосив президент.

Зеленський одужав від коронавірусу: дивіться відео

Що відомо про COVID-19 у Зеленського