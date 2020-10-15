Володимир Зеленський назвав друге з п'яти запитань для всенародного опитування. Його президент хоче провести у день виборів 25 жовтня.

Зеленський розпочав своє відеозвернення, опубліковане у телеграмі, з нагадування, що обіцяв українцям всі кроки узгоджувати з ними.

Раніше Зеленський озвучив перше питання зі свого всенародного опитування: відео

А тоді назвав друге запитання, на яке українці зможуть відповісти у день виборів.

Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

– так звучить запитання.

Зеленський також закликав українців приходити 25 жовтня на вибори та голосувати, адже "буде так, як вирішать вони".

Нагадаємо, перше запитання президента стосується того, чи слід карати корупціонерів довічним ув’язненням.

Зеленський назвав другу запитання для всенародного опитування: відео