Президент Зеленський назвав перше питання зі всенародного опитування, яке він хоче провести у день виборів 25 жовтня серед українців.

Так, главу держави цікавить, чи слід карати корупціонерів довічним ув’язненням. Перше запитання із п’яти Зеленський озвучив у відеозверненні, оприлюдненому на своєму телеграм-каналі.

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Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом із тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчих дільницях ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Отже, питання №1: чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

– сказав Зеленський.

Він також сказав, що українці можуть "приходити й вирішувати", бо "буде так, як скажуть вони".

Відеозвернення Володимира Зеленського:

Зауважимо, що всенародне опитування не проводиться у форматі референдуму та не може мати жодних прямих юридичних наслідків.

Водночас у НАН вважають, що на "запитання Зеленського" мають спершу глянути соціологи та оцінити їх ангажованість, а також доречність такого опитування у день місцевих виборів.

Кілька днів тому президент Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування. На ньому українцям запропонують відповісти на 5 питань. Наразі відоме лише перше запитання.