Президент України Володимир Зеленський підсумував свій день у Туреччині. 16 жовтня він назвав історичною датою у відносинах двох країн, адже вдалося як ніколи раніше далеко просунутися на шляху співпраці.

Про військову співпрацю

"Ми розташовані на різних берегах Чорного моря, але в нас один попутний вітер", – так написав Володимир Зеленський у телеграм-каналі за підсумками свого візиту до Туреччини. Особливо важливим, на його думку, став прогрес у співпраці у військовій сфері.

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Мовиться про двигунобудування, розвиток систем ППО, спільне суднобудування тощо. Туреччина також підтримала членство України в НАТО. Усе це зафіксували в угоді президентів про стратегічне партнерство.

Зеленський наголосив, що підписання цього договору закріпило спільне бачення, розуміння і дружбу країн.

Про війну на Донбасі

Як розповів Зеленський, турецький президент Ердоган знає, що "тиша" на Донбасі вкрай важлива, і радий, що вона тримається вже понад 80 днів.

Анкара сприятиме поверненню наших полонених і підтримує відновлення територіальної цілісності України,

– наголосив президент України.

І додав, що Ердоган також позитивно сприйняв ідею долучення Туреччини до Кримської платформи, "яка може стати майданчиком для деокупації нашого півострова".

Про економіку

"Рухаємося до базової торговельної угоди між нашими країнами – про вільну торгівлю", – заявив Зеленський. Причому мовиться про близьку перспективу, і про досягнення товарообігу в еквіваленті 10 мільярдів доларів.

Зеленський позитивно оцінив внесок турецького бізнесу у фінансування інфраструктурних проєктів в Україні: "Ми хочемо бачити більше турецьких компаній у нас".

Український президент переконаний, що спільні проєкти "точно зроблять наші народи багатшими, а держави – сильнішими".

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