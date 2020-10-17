У нас один попутний вітер, – Зеленський підбив підсумки візиту до Туреччини
Президент України Володимир Зеленський підсумував свій день у Туреччині. 16 жовтня він назвав історичною датою у відносинах двох країн, адже вдалося як ніколи раніше далеко просунутися на шляху співпраці.
Про військову співпрацю
"Ми розташовані на різних берегах Чорного моря, але в нас один попутний вітер", – так написав Володимир Зеленський у телеграм-каналі за підсумками свого візиту до Туреччини. Особливо важливим, на його думку, став прогрес у співпраці у військовій сфері.
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Мовиться про двигунобудування, розвиток систем ППО, спільне суднобудування тощо. Туреччина також підтримала членство України в НАТО. Усе це зафіксували в угоді президентів про стратегічне партнерство.
- Зеленський наголосив, що підписання цього договору закріпило спільне бачення, розуміння і дружбу країн.
Про війну на Донбасі
Як розповів Зеленський, турецький президент Ердоган знає, що "тиша" на Донбасі вкрай важлива, і радий, що вона тримається вже понад 80 днів.
Анкара сприятиме поверненню наших полонених і підтримує відновлення територіальної цілісності України,
– наголосив президент України.
І додав, що Ердоган також позитивно сприйняв ідею долучення Туреччини до Кримської платформи, "яка може стати майданчиком для деокупації нашого півострова".
Про економіку
"Рухаємося до базової торговельної угоди між нашими країнами – про вільну торгівлю", – заявив Зеленський. Причому мовиться про близьку перспективу, і про досягнення товарообігу в еквіваленті 10 мільярдів доларів.
Зеленський позитивно оцінив внесок турецького бізнесу у фінансування інфраструктурних проєктів в Україні: "Ми хочемо бачити більше турецьких компаній у нас".
- Український президент переконаний, що спільні проєкти "точно зроблять наші народи багатшими, а держави – сильнішими".
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