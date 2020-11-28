Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового професійного свята в Україні. Відтепер щороку 28 листопада відзначатимуть День працівника системи фінансового моніторингу.

Рішення глави держави стає чинним з дня його публікації. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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У постанові зазначено, що працівники системи фінансового моніторингу значною мірою утверджують в міжнародній спільності статус України як надійного партнера.

Зокрема, вони перешкоджають "відмиванню" доходів, які отримують злочинним шляхом.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський посмертно надав звання Героя України гендиректору конструкторського бюро "Південне". 69-річний Олександр Дегтярев помер 24 листопада від коронавірусу. Детальніше про це – читайте тут.

У тесті також вказано, що працівники цієї сфери допомагають стримувати фінансування тероризму й зброї масового знищення. Тому в Україні варто запровадити нове професійне свято.

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Довідка. Кабмін у липні 2020 року заснував ще одне нове свято в Україні – День виноградаря і винороба. Його відзначають щороку у 2 неділю листопада. Детальніше про це – читайте тут.