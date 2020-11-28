Нове професійне свято в Україні: Зеленський підписав указ
Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нового професійного свята в Україні. Відтепер щороку 28 листопада відзначатимуть День працівника системи фінансового моніторингу.
Рішення глави держави стає чинним з дня його публікації. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.
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У постанові зазначено, що працівники системи фінансового моніторингу значною мірою утверджують в міжнародній спільності статус України як надійного партнера.
Зокрема, вони перешкоджають "відмиванню" доходів, які отримують злочинним шляхом.
У тесті також вказано, що працівники цієї сфери допомагають стримувати фінансування тероризму й зброї масового знищення. Тому в Україні варто запровадити нове професійне свято.
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