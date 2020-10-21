Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів організувати 24 серпня 2021 року парад військ з нагоди 30 річниці Незалежності України. Парад має пройти в столиці на Хрещатику та на Майдані Незалежності.

Відповідний указ Зеленський підписав 21 жовтня. Документ опублікований на сайті Офісу Президента.

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Кабмін впродовж місяця має створити Організаційний комітет з підготовки свята. Його співголовами мають стати прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Які заходи планують на День Незалежності 2021

23 серпня, у день державного прапора України, у Києві та інших містах проведуть церемонію підняття національного стягу.

24 серпня відбудеться:

парад військ у Києві;

покладання квітів до пам'ятників та місць поховання видатних українців, учасників ООС та АТО;

наукові конференції та круглі столи присвячені 30 річниці Незалежності;

виставки та освітні заходи про важливі події в історії України;

соціальна реклама;

також в обіг випустять ювілейну монету та поштову марку.

Кабмін повинен забезпечити фінасування усіх святкових заходів, а також безпеку під час їх проведення. Окрім того, МЗС доручили запросити на святкування Незалежності України представників іноземних держав, дипломатів та українців з діаспори.

Також Зеленський доручив обласним адміністраціям розробити реалізацію регіональних планів святкувань Дня Незалежності.

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