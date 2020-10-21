30 річницю Незалежності України відсвяткують військовим парадом: указ Зеленського
Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів організувати 24 серпня 2021 року парад військ з нагоди 30 річниці Незалежності України. Парад має пройти в столиці на Хрещатику та на Майдані Незалежності.
Відповідний указ Зеленський підписав 21 жовтня. Документ опублікований на сайті Офісу Президента.
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Кабмін впродовж місяця має створити Організаційний комітет з підготовки свята. Його співголовами мають стати прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Які заходи планують на День Незалежності 2021
23 серпня, у день державного прапора України, у Києві та інших містах проведуть церемонію підняття національного стягу.
24 серпня відбудеться:
- парад військ у Києві;
- покладання квітів до пам'ятників та місць поховання видатних українців, учасників ООС та АТО;
- наукові конференції та круглі столи присвячені 30 річниці Незалежності;
- виставки та освітні заходи про важливі події в історії України;
- соціальна реклама;
- також в обіг випустять ювілейну монету та поштову марку.
Кабмін повинен забезпечити фінасування усіх святкових заходів, а також безпеку під час їх проведення. Окрім того, МЗС доручили запросити на святкування Незалежності України представників іноземних держав, дипломатів та українців з діаспори.
Також Зеленський доручив обласним адміністраціям розробити реалізацію регіональних планів святкувань Дня Незалежності.
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