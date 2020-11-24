Президент Володимир Зеленський 24 листопада схвалив допуск дізнавачів, слідчих та прокурорів на територію проведення Операції Об'єднаних сил. Порядок їхнього допуску визначатиме командувач ООС.

Законопроєкт №3984 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях щодо допуску дізнавачів Верховна Рада підписала ще 15 листопада. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Що відомо про закон щодо допуску слідчих на Донбас

Закон унормовує допуск представників органів досудового розслідування та прокуратури в зону ООС для виконання повноважень, покладених на них Кримінальним кодексом України.

Слідчі, прокурори та дізнавачі можуть здійснювати свої повноваження у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, у вказаному районі. Їм має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння,

– мовиться у повідомленні ОП.

Зверніть увагу! Відповідний законопроєкт 2 вересня у Верховну Раду подав Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу, Криму та Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Додамо, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов розповів, що впродовж 2020 року суд виніс 8 вироків особам винним у злочинах на Донбасі.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу