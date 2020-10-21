Глава держави завізував документ, який Верховна Рада ухвалила ще 17 вересня 2020 року. До парламенту подав документ саме президент. Зеленський наголосив, що підтримка розвідки на законодавчому рівні довзолить краще справлятись з загрозами.

Питання розвідки – пріоритет, – Зеленський

Президент підписав документ під час візиту до управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди річниці створення розвідки ДПСУ. Про це інформує пресслужба Офісу Президента.

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Питання розвідки є пріоритетом, а матеріали розвідників – основа для прийняття важливих державних рішень. Саме тому цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави,

– зазначив Зеленський.

Головне про положення закону

Документ передбачає:

Вдосконалення правових та організаційних засад роботи розвідки.

Організацію ефективної діяльності розвідувальних органів України.

Покращення взаємодії розвідувальних органів.

Забезпечення соціального та правового захисту працівників органів розвідки.

Гарантування захисту людей, що конфіденційно співпрацюють з розвідкою.

В документі розмежовано повноваження СБУ та інших органів

У законі розмежовано повноваження СБУ та інших розвідувальних органів. Саму Службу безпеки виключили з переліку розвідувальних органів і залишили як суб'єкт розвідувальної спільноти.

Також визначили функцію РНБО щодо координації і контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

Розвідувальні органи в Україні:

Служба зовнішньої розвідки України.

Розвідувальний орган Міністерства оборони України.

Розвідувальний орган Державної прикордонної служби.

Організаційну структуру розвідувальних органів повинен визначати президент, як і керувати ними загалом. Безпосередніх керівників розвідорганів також призначає та звільняє з посад глава держави.

Хто контролює розвідоргани:

Президент України (основний контроль).

Верховна Рада (додатковий парламентський контроль).

Рахункова палата (зовнішній фінансовий контроль).

Важливо: громадяни України здійснюють цивільний контроль за розвідкою згідно з Конституцією та законами.

Додаткові та особливі права розвідорганів:

Використання умовних найменувань.

Відкриття рахунків у національній та іноземній валютах.

Використання співробітників під прикриттям.

Організація структури прикриття.

Конфіденційна співпраця з тими чи іншими людьми.