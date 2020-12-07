Президент Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування касових апаратів для ФОпів. Обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій остаточно відклали до 2022 року.

Так, Зеленський підписав закон, який Рада ухвалила 1 грудня. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента. До речі Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОП Що передбачає закон Відтермінування обов'язкового застосування касових апаратів для ФОПів до 1 січня 2022 року.

до 1 січня 2022 року. Скасування штрафів за невідповідність готівки на місці розрахунків сумі, зазначеній у денному звіті РРО. Також не штрафуватимуть за відсутність попереднього програмування товарів у касових апаратах.

за невідповідність готівки на місці розрахунків сумі, зазначеній у денному звіті РРО. Також не штрафуватимуть за відсутність попереднього програмування товарів у касових апаратах. Скасування компенсації покупцям через скарги щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій.

через скарги щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій. Визначення граничних обсягів доходів, що дадуть змогу враховувати під час реалізації відповідних норм зміни в економіці. Зауважимо, законопроєкт ухвалили 319 нардепів. Хоча раніше Рада провалила схожий законопроєкт. Після цього ФОПи вийшли на протест та Зеленський подав новий проєкт.