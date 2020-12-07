Президент Зеленський підписав закони, які він же й ініціював, а Рада за них проголосувала, – для підтримки громадян і бізнесу у період карантину.

Зауважимо, що Радою підтримала законопроєкти 4 грудня, їх відразу ж підписав спікер парламенту Дмитро Разумков. Про те, що Володимир Зеленський теж підписав документи інформує пресслужба Офісу Президента.

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Про які законопроєкти йдеться:

Зміни до бюджету на 2020 рік . Зміни до бюджету на 2020 рік направлені на підтримку бізнесу під час карантину. Зміни дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з COVID-19 та її наслідками на надання матеріальної допомоги бізнес.

. Зміни до бюджету на 2020 рік направлені на підтримку бізнесу під час карантину. Зміни дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з COVID-19 та її наслідками на надання матеріальної допомоги бізнес. Анулювання податкових боргів підприємців у розмірі до 3 060 гривень.

В Офісі Президента додають: списується податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3 060 гривень.

Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.

Також до 29 грудня 2021 року відстрочено погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, що в загальній сумі не перевищує 6 800 гривень.

Ці податкові стимули допоможуть бізнесу не накопичити податкові борги, якщо доведеться призупинити діяльність. У комплексі з іншими законопроєктами це дасть змогу підприємцям підготуватися до можливого локдауну і пройти його без серйозних втрат,

– пояснюють в ОП.

Фінансова допомога ФОПам. Держава виплатить одноразову фінансову допомогу ФОПам у розмірі по 8 тисяч гривень.

У президента також уточнили: ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менше ніж за 3 місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за 3 місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Крім того, документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з впровадженням карантину.

Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тисяч гривень.

Раніше Зеленський відреагував на ухвалені Радою законопроєкти про підтримку бізнесу

Компенсації отримають ті компанії, які реально постраждають від запровадження карантинних обмежень. Проте компенсація не надаватиметься, якщо з ЄСВ є заборгованість.

Крім того, закон передбачає продовження дії ліцензій компаніям на продаж алкоголю на період карантину, а також протягом трьох місяців після його закінчення. Продовжується й строк дії договорів оренди державного та комунального майна, які закінчуються у період карантину, та протягом одного місяця з дня його закінчення. Не нараховується та не сплачується плата за оренду державного або комунального майна.