Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо узгодження термінології законодавства про кримінальні правопорушення, вчинені з корисливих мотивів. Тепер словосполучення "кримінальне правопорушення" буде вживатися замість "злочину".

Так, Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі" у зв’язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". Про це інформує Офіс Президента.

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Документ має на меті узгодження термінології, запровадженої законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень"з термінологією, яка застосовується в інших законодавчих актах,

– мовиться у повідомленні.

Так, за словами представників президента, закон вносить зміни до пунктів 5 і 6 частини першої статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі", замінивши слова "злочин, учинений з корисливих мотивів, зокрема, пов’язаний" на словосполучення "кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів, зокрема, пов’язане".

Цей закон набуває чинності на наступний день після опублікування.

Зауважимо, що 3 листопада парламентарі ухвалили в цілому законопроєкт, яким змінили термінологію щодо кримінальних правопорушень у законі "Про публічні закупівлі".