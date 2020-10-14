Підтримка для Києва з боку Лондона та протидія дезінформації – ось про що говорили президент України та представники МІ6 (служба розвідки Великої Британії) у Лондоні. Про це сам Володимир Зеленський розповів 13 жовтня.

Коментар Зеленського щодо його візиту до Британії та таємної зустрічі з розвідкою опублікував Офіс Президента.

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"У нас була зустріч в офісі МІ6. На жаль, не всю інформацію я можу озвучити. Тобто – це державницькі справи", – у такий спосіб Зеленський підтвердив, що зустріч у Лондоні з розвідниками дійсно була.

Однак він додав, що оприлюднена у ЗМІ інформація про зміст цієї зустрічі не коректна: "Я прочитав про те, що пишуть про зміст цієї зустрічі. Там був інший зміст".

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Зеленський у Великій Британії особисто й таємно зустрівся з головою МІ6 Роджером Муром, і той попередив українського політика про витік інформації з його оточення.

Питання, яке, за версією деяких українських ЗМІ, порушувалося на цій зустрічі, насправді взагалі не розглядалося,

– заявив Зеленський.

Він лише зазначив, що зустріч тривала дві години, і здебільшого під час неї мовилося "про допомогу й захист нашого суверенітету та територіальної цілісності". А також про протидію дезінформації та фейковим новинам.

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Секретна розвідувальна служба МЗС Великої Британії (Secret Intelligence Service, SIS) є частиною урядової структури. Начальник SIS – член МЗС у статусі заступника міністра, а також єдина публічна особа відомства.



МІ6 (Military Intelligence 6) – неофіційна назва структури, яка закріпилася з часів, коли вона була 6-м відділом розвідки армії (ще в період Першої світової).