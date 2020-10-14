Зеленський підтвердив факт таємної зустрічі з британською розвідкою: про що говорили
Підтримка для Києва з боку Лондона та протидія дезінформації – ось про що говорили президент України та представники МІ6 (служба розвідки Великої Британії) у Лондоні. Про це сам Володимир Зеленський розповів 13 жовтня.
Коментар Зеленського щодо його візиту до Британії та таємної зустрічі з розвідкою опублікував Офіс Президента.
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"У нас була зустріч в офісі МІ6. На жаль, не всю інформацію я можу озвучити. Тобто – це державницькі справи", – у такий спосіб Зеленський підтвердив, що зустріч у Лондоні з розвідниками дійсно була.
- Однак він додав, що оприлюднена у ЗМІ інформація про зміст цієї зустрічі не коректна: "Я прочитав про те, що пишуть про зміст цієї зустрічі. Там був інший зміст".
Питання, яке, за версією деяких українських ЗМІ, порушувалося на цій зустрічі, насправді взагалі не розглядалося,
– заявив Зеленський.
Він лише зазначив, що зустріч тривала дві години, і здебільшого під час неї мовилося "про допомогу й захист нашого суверенітету та територіальної цілісності". А також про протидію дезінформації та фейковим новинам.
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