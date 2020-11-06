Володимир Зеленський вважає, що представлений українською стороною "План дій щодо Донбасу" для Тристоронньої контактної групи є реалістичним. Ба більше, у ньому прописані конкретні кроки та дати.

Гарант зауважив, що Україна вже передала "План дій щодо Донбасу" ОБСЄ. Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу у зоні проведення ООС, повідомляє 24 канал.

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Президент України підкреслив, що над створенням плану працювала велика група.

Як я і говорив, ми йдемо у напрямку мінського формату, але має бути виписано детальний план дій. Цей план дій зрозумілий, детальний, з кроками та датами, з відповідальністю,

– сказав Зеленський.

"План дій по Донбасу": що він передбачає

Документ, який напрацювала Україна, містить пропозицію про повне припинення конфлікту та демілітаризацію окупованих районів Донецької та Луганської областей.

та Донецької та Луганської областей. Згідно з ним, усі незаконні збройні формування бойовиків мають розпустити та вивести з регіону до початку 2021 року.

та вивести з регіону Після цього Україна має взяти під контроль кордон. Якщо російська сторона погодиться на ці пропозиції, Україна готова призначити місцеві вибори на Донбасі на 31 березня 2021 року.

Реакція Росії

Російська влада вважає, що демілітаризація Донбасу і передача кордону Україні розходяться із мінськими домовленостями. Також у Кремлі розкритикували пропозицію України до кінця року провести зустріч "нормандської четвірки".

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