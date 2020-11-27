У Верховній Раді зареєстрували новий президентський законопроєкт. У ньому мовиться про те, щоб відновити відповідальність за брехню в електронному декларуванні.

Відповідне повідомлення опублікували на сайті Верховної Ради. У назві вказано, що проєкт закону вносить зміни "до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації".

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Про що мовиться у тексті проєкту

У законопроєкті просять внести зміни до деяких законодавчих актів України. Ось деякі з них:

► Зокрема, за умисне внесення неправдивої інформації до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

штраф від 3 500 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів;

або громадсьі роботи – 150 – 240 годин;

або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

► За умисне внесення суб'єктом декларування неправдивих відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних:

штраф на суму від 2500 до 3500 неоподатковуваних мінімумів;

150 – 200 годин громадських робіт з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

► За несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

► Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані:

штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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