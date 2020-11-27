Зеленський зареєстрував проєкт закону про відповідальність за брехню в декларації
У Верховній Раді зареєстрували новий президентський законопроєкт. У ньому мовиться про те, щоб відновити відповідальність за брехню в електронному декларуванні.
Відповідне повідомлення опублікували на сайті Верховної Ради. У назві вказано, що проєкт закону вносить зміни "до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації".
Це важливо Реальні порушення на мільйони, а не "одруки": 5 міністрів і 7 суддів збрехали у декларації
Про що мовиться у тексті проєкту
У законопроєкті просять внести зміни до деяких законодавчих актів України. Ось деякі з них:
► Зокрема, за умисне внесення неправдивої інформації до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
- штраф від 3 500 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів;
- або громадсьі роботи – 150 – 240 годин;
- або позбавленням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
► За умисне внесення суб'єктом декларування неправдивих відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних:
- штраф на суму від 2500 до 3500 неоподатковуваних мінімумів;
- 150 – 200 годин громадських робіт з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
► За несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
- штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
► Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані:
- штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Що передувало: головне
- Наприкінці жовтня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Це фактично означає скасування електронного декларування.
- 3 листопада Антикорупційний комітет парламенту підтримав законопроєкт спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення е-декларування в початковому вигляді.
- Раніше Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонував припинити повноваження суддів КСУ, визнати його рішення "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни.
- 25 листопада президент Зеленський звернувся до Венеційської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, що склалася після рішення КСУ і надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства.
Поділитися новиною