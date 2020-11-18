Україна виконала всі структурні маяки, – Зеленський поговорив із директоркою МВФ
Володимир Зеленський поговорив телефоном із керівництвом МВФ – директоркою Крісталіною Георгієвою. Під час розмови президент України заявив, що усі "структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані" нашою державою.
Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Цю інформацію опублікували на сайті глави держави ввечері 17 листопада.
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Розмова президента України із директоркою МВФ: головне
Георгієва побажала Зеленському якнайшвидшого одужання (нагадаємо, український президент захворів на COVID-19). Далі співрозмовники обговорили пандемію, економічну кризу та підтримку для України з боку МВФ.
Про виконання Україною своїх зобов'язань
- Зеленський подякував МВФ за рішення про збільшення першого траншу stand-by до 2,1 мільярда доларів. І пообіцяв, що Україна продовжить виконувати свої зобов'язання.
- За його словами, вже затверджено реформу митниці та податкової, Мінфін та Нацбанк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.
На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані,
– заявив Зеленський.
Про конституційну кризу
У розмові сторони зачепили теми незалежності НБУ, важливості ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також і проблему, яка виникла через скандальні рішення Конституційного Суду.
- Зеленський запевнив, що продовження реформи антикорупційних органів вважає одним зі своїх пріоритетів.
- Георгієва зауважила, що стосунки МВФ та України вдалося закріпити на високому рівні, а разом із тим відзначила швидку реакцію української влади на рішення КСУ.
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