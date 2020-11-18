Володимир Зеленський поговорив телефоном із керівництвом МВФ – директоркою Крісталіною Георгієвою. Під час розмови президент України заявив, що усі "структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані" нашою державою.

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Цю інформацію опублікували на сайті глави держави ввечері 17 листопада.

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Розмова президента України із директоркою МВФ: головне

Георгієва побажала Зеленському якнайшвидшого одужання (нагадаємо, український президент захворів на COVID-19). Далі співрозмовники обговорили пандемію, економічну кризу та підтримку для України з боку МВФ.

Про виконання Україною своїх зобов'язань

Зеленський подякував МВФ за рішення про збільшення першого траншу stand-by до 2,1 мільярда доларів. І пообіцяв, що Україна продовжить виконувати свої зобов'язання.

За його словами, вже затверджено реформу митниці та податкової, Мінфін та Нацбанк активно працюють над зменшенням частки непрацюючих кредитів у банківській системі.

На сьогодні всі структурні маяки, передбачені для перегляду програми МВФ, виконані,

– заявив Зеленський.

Про конституційну кризу

У розмові сторони зачепили теми незалежності НБУ, важливості ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також і проблему, яка виникла через скандальні рішення Конституційного Суду.

27 жовтня Конституційний Суд скасував частину положень антикорупційного законодавства України. 30 жовтня пересторогою на це відреагував МВФ. 9 листопада керівник НБУ Шевченко їздив до Фонду на переговори.

Зеленський запевнив, що продовження реформи антикорупційних органів вважає одним зі своїх пріоритетів.

Георгієва зауважила, що стосунки МВФ та України вдалося закріпити на високому рівні, а разом із тим відзначила швидку реакцію української влади на рішення КСУ.

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