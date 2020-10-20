Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні будують військо, яке не дозволить захоплювати власні території. Та пригрозив відповідальністю тим, "хто віддав Крим".

Про це він заявив під час щорічного звернення до Верховної Ради України, помідомляє 24 канал.

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За його словами, Україна будує військо, яке зможе захистити країну на суші, на воді, в повітрі та кіберпросторі.

Щоб більше ні в кого не виникало навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет та територіальну цілісність. Або відібрати в Україну землі без єдиного пострілу – цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність,

– заявив він.

Зеленський переконує, що це питання не в помсті, а в справедливості. Тому що суспільство хоче отримати відповіді й це стосується не лише цього питання.

"Їх у людей накопичилося тисячі, відсутність відповідей та справедливості призводить до втрати довіри", – сказав він.

Дивіться відео виступу Зеленського в Раді: