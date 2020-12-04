Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам, зокрема членам "Слуги народу", за те, що вони підтримали важливі законопроєкти. Серед них – ініціативи Зеленського щодо різних питань.

Він зауважив, що парламент гарно попрацював саме цього тижня, адже були ухвалені важливі для України законопроєкти. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

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► Підтримка бізнесу

"Насамперед дякую депутатам партії "Слуга народу" та іншим партіям за ухвалення поданих мною ініціатив для підтримки бізнесу під час карантину", – зауважив Зеленський.

Мовиться про виділення 8 тисяч гривень для найманих працівників та 8 тисяч гривень для ФОПів. Також виплати підприємствам, які можуть запобігти масовим звільнення працівників через карантинні обмеження та кризу.

Щоб нікого не звільняти і зберігати робочі місця. Також компенсація витрат, які понесені за сплату єдиного соціального внеску, податкові канікули, де ФОПи першої групи звільняються від сплати єдиного податку та ЄСВ,

– зауважив президент.

Також він додав, що 4 мільйонам громадянам України, які мають податковий борг до 3 600 гривень, цей борг анулюють. "Всі подані мною ініціативи підтримали депутати", – зазначив Зеленський.

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За словами президента, як би не старався нашкодити Україні Конституційний Суд, депутати відновили кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях.

Важливо, що встигли до настання 2021 року – тепер ті, хто збрехав у деклараціях цьогоріч, все одно не уникнуть покарання. Шкода, що поки що відповідальність не така жорстка, як хотілося б, але радий, що це "поки що",

– сказав Зеленський.

► Відтермінування касових апаратів для ФОП

Зеленський подякував, що його проєкт про РРО та ФОПів також погодили. "Введення РРО перенесли на рік і врахували побажання бізнесу, які озвучили на зустрічі з прем'єр-міністром", – наголосив президент.

► Закон про водний транспорт

Також депутати ухвалили закон про водний транспорт. Зеленський зауважив, що це дуже важлива ініціатива, адже "роками величезна галузь йшла на дно".

"Тепер з'явиться конкурентний ринок для пасажирів та вантажів. Це приблизно 15 мільярдів економічного ефекту для держави на рік, а також збереження ваших доріг. Менше фур – менше навантаження, а тому не потрібно так часто робити ремонт, що економить ваші гроші – гроші платників податків", – підсумував Зеленський.

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