Володимир Зеленський записав відеозвернення, щоб відверто розповісти про можливий локдаун в Україні. Крім того, президент провів майстер клас, як правильно носити захисну маску.

Відеозвернення Володимира Зеленського щодо пандемії коронавірусу й карантинних обмежень опублікував Офіс Президента України.

Зверніть увагу Локдауну в грудні не буде: Зеленський розповів, чого очікувати

Зараз усі ми фактично беремо участь у всеукраїнському референдумі. Питання – локдаун у грудні: що робити, якщо ваша відповідь "ні"? Усе дуже просто, будь ласка, народ, носіть маски,

– закликав президент.

Зокрема, він наголосив, що маски потрібно носити правильно. Після цього президент показав кілька варіантів того, як неправильно носити маски. Хоча вони були більше схожими на серію мемів "який ти сьогодні Володимир Зеленський". Пропонуємо насолодитися:



Сьогодні я – замріяний Володимир Зеленський / Скриншот з відео



Фейспалм у виконанні Володимира Зеленського / Скриншот з відео



Володимир Зеленський в ролі одноокого пірата / Скриншот з відео

Те, як люди натягують захисні маски лише на власне підборіддя, часто можна побачити навіть у громадському транспорті. Та, схоже, президенту відомі й таємні місця, де люди носять маски на лобі чи закривають нею око.

Та Володимир Зеленський показав і те, як же насправді потрібно носити маску. Втім, через використання руки замість маски виникає відчуття, що в Офісі Президента просто хтось зіпсував повітря.



Хтось зіпсував повітря в Офісі Президента України / Скриншот з відео

Володимир Зеленський показав, як користуватися масками: дивіться відео