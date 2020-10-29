Президент Володимир Зеленський під час засідання РНБО звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати обставини, які призвели до прийняття Конституційним Судом України рішення про неконституційність низки положень антикорупційного законодавства.

Так, він попросив правоохоронців розслідувати обставини та можливий вплив на суддів, що прийняли таке рішення. Про це пише 24 канал.

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Головні питання: чому взагалі виникло це рішення КСУ, які мотивації бачимо в цьому рішенні ми, яка законодавча база потрапила під рішення КСУ і чому. Чесно кажучи, хочу сказати від себе – ці моменти впливу на роботу суду, тут я хотів би звернутися з проханням до наших правоохоронних органів, щоб ми отримали всі деталі, які привели до цього рішення,

– сказав глава держави.

Він додав, що останніми місяцями всі можуть бачити, як працює КСУ і які рішення приймає.

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Скандальне рішення КСУ: коротко про головне

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального Кодексу України. Саме вона передбачає покарання за неправдиве декларування (штраф або позбавлення волі) чиновників державного або місцевого рівня.

Це рішення схвалили за позовом нардепів від ОПЗЖ і "За майбутнє". Останніх активно пов'язують з олігархом Коломойським.

НАЗК вже заявило, що прибрало з відкритого доступу реєстр електронних декларацій чиновників.

Реєстр декларування найімовірніше не працюватиме, доки Рада не ухвалить новий закон, яким надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.

Тим часом РНБО розгляне два сценарії вирішення ситуації з Конституційним судом: що про них відомо