Президент Зеленський разом із прем’єром Шмигалем невдовзі збирається оцінити роботу Кабміну та, за необхідності, змінити кількох міністрів. За словами глави держави, найслабші урядовці позбудуться своїх посад.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю кільком українським телеканалам, повідомляє 24 канал.

Тим часом Тут немає ніякого юридичного фундаменту, – Зеленський про результати всеукраїнського опитування

Голови можуть полетіти, це правда. Але я хочу сказати не через те, що хтось з депутатів має погані стосунки з тим чи іншим міністром. Найближчим часом ми дивитимемося результат роботи Кабміну разом з прем’єром. Є оцінювальний формат тих чи інших міністрів і дійсно когось може не бути. Найслабші будуть йти,

– наголосив президент.

Зауважимо, що звільнити того чи іншого міністра своїм указом президент не може. У нього немає таких повноважень. Вони натомість є у народних депутатів. Вочевидь, оскільки пропрезидентська фракція "Слуга народу" має монобільшість у парламенті та може фактично самостійно приймати ті чи інші рішення, президент і дозволяє собі такі висловлювання.

Зверніть увагу! Лише прем’єр-міністр, а також міністр закордонних справ та міністр оборони призначаються Верховною Радою за поданням президента. Так само він може звернутися до Ради з поданням щодо їх звільнення.

Зазначимо, що у вересні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевняв, що найближчим часом не варто очікувати кардинальних перестановок в Кабінеті Міністрів.