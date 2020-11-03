Володимир Зеленський 3 листопада обговорив з президентом Червоного Хреста Петером Маурером війну на Донбасі. Зокрема, український лідер попросив Маурера посприяти обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

Що сказав Зеленський

Зеленський подякував очільнику Червоного Хреста за його візит на Донбас. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Щоб відчути, що відбувається на Донбасі, треба бути там. Важливо те, що ви розумієте, що треба бути по обидві сторони контактної лінії,

– наголосив Зеленський.

Він попросив лідера Червоного Хреста допомогти узгодити з Росією списки для обміну полонених за формулою "всіх на всіх". Маурер пообіцяв, що це питання стане пріоритетним для комітету.

Окрім того, Зеленський подякував лідеру Червоного Хреста за допомогу, яку комітет повсякчас надає Україні.

Особливу увагу український президент звернув на внесок Червоного Хреста у роботу підприємства "Вода Донбасу", яке забезпечує українців по обидві сторони лінії розмежування питною водою.

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Що сказав Маурер