Зеленський попросив комітет поки не розглядати його законопроєкт про КСУ: причина
Президент Зеленський попросив комітет Ради з питань правової політики поки не розглядати його законопроєкт про Конституційни Суд. Глава держави чекає висновків Венеціанської комісії.
Так, законопроєкт пропонують розглянути після висновків Венеціанської комісії. Про це повідомила заступник глави правового комітету Ольга Совгиря, повідомляє Інтерфакс.
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За інформацією Совгирі, висновки мають прийняти 11 – 12 грудня під час 125 пленарної сесії.
Про що законопроєкт
- Президентський законопроєкт №4288 передбачає звільнення суддів КСУ, які прийняли скандальне рішення про е-декларування.
- Раніше законопроєкт розкритикували в ЄС, однак Зеленський наголосив, що це був найбільш ліберальний варіант виходу із ситуації.
- До речі, в Раді є альтернативний законопроєкт, який розробила робоча група на чолі зі спікером парламенту Дмитром Разумковим. Однак він не передбачає ув'язнення за брехню у деклараціях.
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