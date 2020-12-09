Зеленський попросив наразі не розглядати законопроєкт про конституційну кризу: чому
Володимир Зеленський попросив парламент відтермінувати розгляд законопроєкту щодо конституційної кризи в Україні. Президент мотивує своє рішенням тим, що спершу свої висновки має представити Венеціанська комісія.
Вони мають бути готові вже наступного тижня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Суспільство ніколи не погодиться з руйнацією всіх тих реформ, зокрема й антикорупційних, які були проведені для інтеграції України до спільноти цивілізованих держав світу,
– мовиться у повідомленні.
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