Володимир Зеленський попросив парламент відтермінувати розгляд законопроєкту щодо конституційної кризи в Україні. Президент мотивує своє рішенням тим, що спершу свої висновки має представити Венеціанська комісія.

Вони мають бути готові вже наступного тижня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Суспільство ніколи не погодиться з руйнацією всіх тих реформ, зокрема й антикорупційних, які були проведені для інтеграції України до спільноти цивілізованих держав світу,

– мовиться у повідомленні.

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