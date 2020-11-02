Зеленський порівняв кризу КСУ з втечею Януковича
Володимир Зеленський заявив, що для захисту держави можливе вирішення кризи в політичному полі. Президент провів паралель між ситуацією з Конституційним Судом та втечею Януковича.
Зеленський прокоментував питання конституційності законопроєкту щодо КСУ в ефірі "Свободи слова", повідомляє 24 канал.
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Я згадав про втечу Януковича. А де було написано в Конституції, що позбавляється президент своїх повноважень через втечу? Немає,
– сказав глава держава.
Та додав, що тоді прийняли рішення, оголосили нові вибори, і це було правильно.
"Ми всі тоді біля екранів телевізорів сиділи й підтримували. І більшість депутатів підтримали", – пояснив президент. Він наголосив, що це було правильне рішення, тому що воно захистило державу, суспільство. Зеленський зазначив, що схоже відбувається і тепер з Конституційним Судом.
Що відомо про законопроєкт Зеленського по КСУ
- 27 жовтня Конституційний Суд прийняв скандальне рішення, визнавши неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Тобто скасував систему е-декларування.
- У відповідь Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду. А також визнати його рішення про декларування "нікчемним" та таким, що не має правових наслідків.
- Така ініціатива глави держави розділила суспільство на два табори: тих, хто підтримує її, та тих, хто проти.
- Більше про ситуацію з КСУ читайте за посиланням.
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