Володимир Зеленський заявив, що для захисту держави можливе вирішення кризи в політичному полі. Президент провів паралель між ситуацією з Конституційним Судом та втечею Януковича.

Зеленський прокоментував питання конституційності законопроєкту щодо КСУ в ефірі "Свободи слова", повідомляє 24 канал.

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Я згадав про втечу Януковича. А де було написано в Конституції, що позбавляється президент своїх повноважень через втечу? Немає,

– сказав глава держава.

Та додав, що тоді прийняли рішення, оголосили нові вибори, і це було правильно.

"Ми всі тоді біля екранів телевізорів сиділи й підтримували. І більшість депутатів підтримали", – пояснив президент. Він наголосив, що це було правильне рішення, тому що воно захистило державу, суспільство. Зеленський зазначив, що схоже відбувається і тепер з Конституційним Судом.

Що відомо про законопроєкт Зеленського по КСУ