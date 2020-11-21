Президент України Володимир Зеленський 21 листопада з допомогою відеозв'язку поспілкувався з учасниками революцій 1991, 2004, 2013 – 2014 років. Саме 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

Також участь у заході взяли українські захисники та представниками інтелектуальної еліти. У президентській пресслужбі підкреслили, що перше подібне спілкування керівництва країни.

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Докладніше про спілкування Зеленського з учасниками трьох революцій

Під час заходу президент заявив, здобутком трьох революцій є нова свідомість як громадян, так і влади. А кожен громадянин України знає, що зміни справді є можливими.

Фраза "Від мене нічого не залежить" – це є сьогодні міфом. Точно зрозуміло, що разом ми можемо все. А кожен наступний правитель знатиме, що воля народу є вирішальною, її неможливо зламати, проти неї неможливо і не потрібно йти,

– зауважив Зеленський.

На його переконання , нам як суспільству потрібно з холодною головою відповісти на питання: які уроки ми маємо винести з трьох революцій та як не повторювати помилок?

"На мою думку, ми досить легко та згуртовано об'єднуємося проти. Проти несправедливості, неправди, проти конкретного правителя, одним словом, проти чогось або проти когось. І коли це зникає, підсвідомо настає розслабленість. Ми забуваємо, що це тільки проміжна перемога, яка ще не означає дійсно настання змін", – зазначив політик.

На його думку, цим здебільшого користуються політики. І це призводить до нових революцій.

"Якби більша частина з того, що декларували у 2004 році, була виконаною – не сталась би революція у 2013-му. Зрозуміло також, що у 2019-му наше суспільство ще раз підкреслило, що воно дуже незадоволене якістю тодішньої̈ держави, і тому зробило свій̆ вибір усупереч надіям старих еліт. Я вважаю, що то була деякою мірою електоральна революція", – вважає Зеленський.

Він додав, що чинна влада сьогодні прагне та обов'язково запровадить інструмент народовладдя. За його словами, це один зі шляхів, коли воля народу отримуватиме форму реальних, легітимних рішень. Коли громадянин матиме можливість бути почутим, не ризикуючи життям на барикадах.

Водночас, продовжив президент, існує низка завдань, які слід вирішити. Мовиться, зокрема:

про те, як згуртувати суспільство не "проти", а "за";

чи здатні ми прийняти думку більшості, якщо вона суперечить власним поглядам;

де грань між свободою та анархією,

як захистити громадян від пропаганди, не порушуючи при цьому свободу слова;

як забезпечити верховенство права, коли для частини суспільства вину або невинуватість людини визначає не суд, а соціальні мережі.

На завершення Зеленський запевнив, що нинішня влада обов'язково побудує меморіальний комплекс, присвячений Революції Гідності, й акцентував увагу на необхідності подальшого діалогу влади та громадськості.

Ми – одна країна, і давайте будувати її разом,

– підсумував український президент.

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На чому акцентували інші учасники зустрічі

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр висловив переконання, що Україна стане членом Європейського Союзу. Але не менш важливо, як держава та суспільство пройдуть цей шлях. Адже це щоденна робота, яка змінює наше життя, його якість.

Ми відмовляємося від радянських рудиментів у економіці, ми стаємо відвертішими та толерантними. Вчимося піклуватися та підтримувати один одного. Змінюється наша політична культура. Суспільство змінюється. Але цього не сталося б без доленосних подій 1991, 2004 та 2014 років,

– наголосив очільник Кабміну.

Він додав, що саме тому нинішня Україна – назавжди у боргу перед тими, хто поклав своє життя заради кращого майбутнього України".

Антон Дробович

Голова Українського інституту національної пам'яті зауважив, що без осмислення революції ускладнюється еволюційність. А спільне міркування – запорука спільної дії.

"Значно складніше працювати з живою історією, але ми маємо щастя жити та осмислювати історію зараз. Наші майбутні покоління будуть значно щасливішими від тієї роботи, яку ми зробимо зараз", – констатував він.

Володимир Філенко

Відомий політик і колишній народний депутат висловив упевненість, що у 1991 році війна за незалежну Україну була лише відкладеною.

Я мав щастя бути серед тих, хто проголосив незалежну Українську державу. І ми раділи, що обійшлися тоді без кровопролиття. Виявилося, що я і багато інших помилялися. Адже сьогодні ми є свідками продовження війни за незалежну демократичну країну,

– зазначив він.

Також Філенко акцентував увагу на тому, що на сьогоднішню зустріч запрошено учасники всіх трьох революцій.

"Я хочу сказати, що це три етапи однієї революції", – наголосив він і запропонував вживати визначення – три етапи однієї великої складної роботи над створенням незалежної демократичної країни.

Микола Жулинський

Відомий літературознавець наголосив на консолідуючій ролі культури та на необхідності проведення системної гуманітарної політики.

Ігор Козловський

Релігієзнавець і учений акцентував увагу на загрозах "русского міра" для розвитку української державності.

Євген Бистрицький

Вчений-філософ наголосив на важливості конструктивної взаємодії влади та громадянського суспільства.