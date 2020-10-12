Зеленський пояснив, як Татаров, причетний до побиття майданівців, опинився в його Офісі
У серпні Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови Офісу Президента України. Тоді президенту вказали на минуле Татарова, який працював у МВС Віталія Захарченка – одного з убивць Небесної сотні. Президент стверджує, що сам заступник голови ОПУ до розгонів не причетний.
За часів Віктора Януковича в правоохоронних органах було багато різних людей, пояснив Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.
До слова Продовження проросійського реваншу, – сім'ї Небесної Сотні проти призначення Татарова
Ці люди залишались працювати й за часів Петра Порошенка. Багато таких людей, там були професіонали,
– переконаний президент.
Реакцію родичів Небесної сотні, які закинули главі держави "повернення до часів Януковича", він назвав "просто словами".
"Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України. Я ніколи не призначив би людину, яка розганяла людей на Майдані", – запевнив Володимир Зеленський.
Коротко про Олега Татарова:
- Він і справді особисто не брав участі в розгонах мирних протестувальників. Втім Татаров брав активну участь у пропаганді, яка мала на меті дискредитацію учасників Революції Гідності.
- Зокрема юрист від імені Міністерства внутрішніх справ Захарченка розповідав про "напади протестувальників на силовиків" тощо.
- Після втечі Януковича і його банди Олег Татаров, звісно ж, залишився без роботи. Втім ненадовго – він створив адвокатське об'єднання й став займатися адвокатською діяльністю.
- Перелік підзахисних Татарова теж вражає – туди зокрема увійшли чи не найбільш проросійський політик в Україні Вадим Новінський і постраждалі сепаратисти, що в травні 2014 року домагалися створення "одеської народної республіки".
- Вперше "відкопав" Олега Татарова ще президент Петро Порошенко. У кінці 2014 року він призначив одного з ключових ворогів Майдану заступником голови Херсонської ОДА Андрія Путілова.