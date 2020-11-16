Президент Володимир Зеленський 16 листопада привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Український лідер наголосив, що очікує на подальше зміцнення зв'язків між двома країнами.

Україна та Молдова мають зміцнити свої відносини задля європейського майбутнього їхніх народів. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у твітері.

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Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів,

– написав Зеленський.

Вітаю @sandumaiamd з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

Що відомо про перемогу Санду