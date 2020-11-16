Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
Президент Володимир Зеленський 16 листопада привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. Український лідер наголосив, що очікує на подальше зміцнення зв'язків між двома країнами.
Україна та Молдова мають зміцнити свої відносини задля європейського майбутнього їхніх народів. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у твітері.
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Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів,
– написав Зеленський.
Що відомо про перемогу Санду
- 15 листопада у Молдові відбувся 2 тур президентських виборів.
- За пост президента країни боролися чинний президент Ігор Додон та Майя Санду.
- Станом на 2:00 вже опрацювали 99,07% виборчих протоколів. Відповідно до їхніх результатів Майя Санду набрала 57% голосів виборців, Ігор Додон – 43% голосів виборців.
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