Президент Володимир Зеленський привітав українців із 29 річницею референдуму про незалежність. Глава держави нагадав, як 28 мільйонів громадян об'єднались, аби висловитись за незалежну та вільну країну.

Привітання Зеленського

Незалежність потрібно захищати зі зброєю в руках. Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

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Президент нагадав, що 29 років тому українці проголосували за незалежність на референдумі.

Понад 90% громадян сказали незалежній Україні "так". Понад 28 мільйонів голосів стали одним, потужним голосом українського народу, щоб промовити на весь світ: "Ми хочемо й будемо жити у своїй державі – у вільній Україні",

– наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що здобуття незалежності не означає остаточного завершення боротьби, бо її потрібно відстоювати ціною власного життя. Президент зауважив, що українці роблять це сьомий рік поспіль заради миру та повернення територій.

"У нас є все необхідне, аби ми стали потужною та конкурентоспроможною країною. І Україна має всі шанси бути саме такою вже незабаром. Але це можливо за однієї простої умови – якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля", – підсумував Зеленський.