Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОДА: що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Хмельницької обласної державної адміністрації. Ним стане Сергій Гамалій.
Відповідний указ глава держави підписав 3 грудня. Про нове призначення мовиться на офіційному сайті Офісу Президента.
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Уряд погодив кандидатуру бізнесмена на цю посаду ще 18 листопада 2020 року. Він повинен зайняти посаду глави Хмельницької облдержадміністрації замість Дмитра Габінета, який керує областю з 21 листопада 2019 року.
Службове посвідчення Зеленський особисто видав Гамалію під час зустрічі.
Що відомо про Сергія Гамалія
- Новий глава Хмельницької ОДА народився 1979 року в Кам'янці-Подільському Хмельницької області.
- У 2001 році він закінчив Чернівецький національний університет за спеціальністю правознавство.
- У 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію і має диплом економіста-бухгалтера.
- Два роки Гамалій працював юрисконсультом у Варшаві.
- А у 2004-2009 роках був помічником депутата Кам'янець-Подільської міськради.
- Займався підприємницькою діяльністю.
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