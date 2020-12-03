Президент України Володимир Зеленський призначив нову голову Хмельницької обласної державної адміністрації. Ним стане Сергій Гамалій.

Відповідний указ глава держави підписав 3 грудня. Про нове призначення мовиться на офіційному сайті Офісу Президента.

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Уряд погодив кандидатуру бізнесмена на цю посаду ще 18 листопада 2020 року. Він повинен зайняти посаду глави Хмельницької облдержадміністрації замість Дмитра Габінета, який керує областю з 21 листопада 2019 року.

Службове посвідчення Зеленський особисто видав Гамалію під час зустрічі.

Що відомо про Сергія Гамалія