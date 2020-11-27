Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Гриневецького головою Одеської облдержадміністрації. Кандидатуру Гриневецького на засіданні 11 листопада погодив Кабінет Міністрів.

Гриневецький замінив на посаді Куцого

На цій посаді Гриневецький замінив звільненого Максима Куцого. Указ Володимира Зеленського 27 листопада оприлюднили на сайті офіційного представництва Президента України.

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Володимир Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, адже вона є рідною для Сергія Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання та потреби краю,

– мовиться у повідомленні пресслужби.

Зазначимо, що Максима Куцого уряд звільнив 4 листопада.

Що відомо про Сергія Гриневецького:

Народився у 1957 році на Одещині.

Випускник Одеського технологічного інституту холодильної промисловості та Української сільськогосподарської академії.

У 1990 – 1991 роках був 1 секретарем Роздільнянського райкому КПУ.

Нардеп України VI та VII скликань.

У 1998 – 2005 роках вже очолював Одеську ОДА – за президентства Леоніда Кучми.

У 2005 році був головою Одеської облради.

Депутат Одеської обласної ради з листопада 2020 року.