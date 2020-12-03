Зеленський призначив Гусєва головою Укроборонпрому
Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Укроборонпрому Ігоря Фоменка. На його місце глава держави призначив ексочільника Херсонської ОДА Юрія Гусєва.
Кадрові зміни в Укроборонпромі відбулися 3 грудня. Про це йдеться в указах президента, повідомляє 24 канал.
Раніше Кабмін погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської ОДА
Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром",
– мовиться в указі.
Крім того, Зеленський призначив тимчасового голову Херсонської облдержадміністрації. Ним став Сергій Козир.
Що було напередодні
2 грудня Кабінет Міністрів погодив звільнення Гусєва з посади голови ОДА. Перед тим ЗМІ пошири інформацію про те, що чиновника призначили головою Укроборонпрому.
Водночас сам Гусєв на своїй сторінці у фейсбуці не підтвердив і не спростував цю інформцію. Чиновник лише зауважив, що перебуває у команді Зеленського, тому його місце роботи визначає президент.
Головне про Юрія Гусєва
- Гусєв є президентом громадської організації "Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини". До ради ГО входять ексочільник ОДА Андрій Гордєєв та голова облради Херсона Владислав Мангер, якого підозрюють у вбивстві Катерини Гандзюк.
- У 2015 – 2016 роках Гусєв обіймав посаду заступника міністра оборони України.
- Тоді він фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.
- У липні 2019 року Зеленський призначив Гусєва очільником Херсонської ОДА.
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