Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Укроборонпрому Ігоря Фоменка. На його місце глава держави призначив ексочільника Херсонської ОДА Юрія Гусєва.

Кадрові зміни в Укроборонпромі відбулися 3 грудня. Про це йдеться в указах президента, повідомляє 24 канал.

Раніше Кабмін погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської ОДА

Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром",

– мовиться в указі.

Крім того, Зеленський призначив тимчасового голову Херсонської облдержадміністрації. Ним став Сергій Козир.

Що було напередодні

2 грудня Кабінет Міністрів погодив звільнення Гусєва з посади голови ОДА. Перед тим ЗМІ пошири інформацію про те, що чиновника призначили головою Укроборонпрому.

Водночас сам Гусєв на своїй сторінці у фейсбуці не підтвердив і не спростував цю інформцію. Чиновник лише зауважив, що перебуває у команді Зеленського, тому його місце роботи визначає президент.

Головне про Юрія Гусєва