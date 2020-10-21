Президент Володимир Зеленський 21 жовтня змінив очільників Служби безпеки України в АР Крим, Волинській та Сумській областях. Перед тим глава держави звільнив низку посадовців у СБУ.

Так, Зеленський провів певні кадрові зміни в СБУ. Про це свідчать укази президента.

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Кого призначив Зеленський

Олексія Омельченка президент призначив начальником Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ;

Олександра Провоторова – начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ;

Євгена Нетужилова звільнив з посади начальника Головного управління СБУ в АР Крим;

Олега Кулініча призначив начальником Головного управління СБУ в АР Крим;

Павла Данюкова звільнив з посади начальника Управління звільнив у Волинській області;

Миколу Лисененка призначив начальником Управління СБУ у Волинській області;

Олега Салюка звільнив з посади начальника Управління СБУ в Сумській області;

Руслана Григоренка призначив начальником Управління СБУ в Сумській області.

Зауважимо, напередодні в ЗМІ поширили інформацію, що після місцевих виборів кадрові зміни планують провести і в команді Зеленського. Зокрема, з посад можуть звільнити першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова та заступниці глави ОП Юлії Ковалів.

Натомість Кирила Тимошенка можуть підвищити до першого заступника. Крім того, у команду можуть повернути колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова.